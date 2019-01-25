В Петербурге вечером пятницы образовались семибалльные пробки И достигала девяти баллов

В Петербурге вечером пятницы в центре города, на Петроградской и на Выборгской стороне образовались семибалльные пробки. Загруженность дорог можно оценить по «Яндекс.Пробкам».

Ранее в пятницу пробки достигали отметки в девять баллов. Загруженность дорог была заметна даже на ЗСД.

К 19:30 проезд затруднен по части Невского проспекта, от канала Грибоедова до Дворцовой площади, по Садовой улице, по Обводному каналу. На Петроградском острове стоит Каменноостровский проспект, а также Большая Пушкарская улица и Песочная набережная. На Выборгской стороне не двигаются Пироговская и Выборгская набережные, по направлению от центра города.

Напомним, на этой неделе в городе проходили репетиции парада к Дню снятия блокады. Из-за этого была перекрыта часть улиц в центре города. Перекрытия возобновятся в день парада, в воскресенье.