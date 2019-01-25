Путин приедет в Петербург на годовщину снятия блокады Программа поездки еще прорабатывается

Президент РФ Владимир Путин приедет в Петербург в воскресенье для участия в некоторых мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Как передает ТАСС, Песков отметил, что программа еще находится в разработке. Он назвал День снятия блокады Ленинграда «очень важной датой для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина». На вопрос о позиции Кремля по поводу уместности проведения парада в этот день Песков ответил, что это не тема Кремля, потому что у Петербурга «богатые дискуссионные традиции».

Добавим, в воскресенье по случаю годовщины в Петербурге пройдет военный парад. Во время его проведения объявят минуту молчания. Мероприятие состоится на Дворцовой площади. В нем поучаствует 2,5 тыс. человек: военнослужащие округа, курсанты военных вузов и представители силовых ведомств.