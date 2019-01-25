Сбербанк запустил мгновенные переводы из отделений «Связной». Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.
Клиент магазина может перевести наличные на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона, заявили в компании. Также деньги можно перевести по номеру карты банка.
Отметим, запуск мгновенных переводов Сбербанка с объединенной компанией «Связной – Евросеть» прошла в конце прошлого года. Тогда деньги могли переводить посетители магазина «Евросеть». Добавим, также в прошлом году комиссию за денежные переводы между абонентами отменили МТС и «Мегафон». Деньги можно переводить по номеру телефона.
113 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.
Реплики
теперь сделать перевод еще легче, так как салон сот. связи есть почти на каждом шагу.