Сбербанк запустил мгновенные переводы из отделений «Связной» Ранее услугу запустили в "Евросети"

Сбербанк запустил мгновенные переводы из отделений «Связной». Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.

Клиент магазина может перевести наличные на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона, заявили в компании. Также деньги можно перевести по номеру карты банка.

Отметим, запуск мгновенных переводов Сбербанка с объединенной компанией «Связной – Евросеть» прошла в конце прошлого года. Тогда деньги могли переводить посетители магазина «Евросеть». Добавим, также в прошлом году комиссию за денежные переводы между абонентами отменили МТС и «Мегафон». Деньги можно переводить по номеру телефона.