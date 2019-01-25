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25.01.19 / 11:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы из отделений «Связной»

Ранее услугу запустили в "Евросети"

Фото АБН

Сбербанк запустил мгновенные переводы из отделений «Связной». Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.

Клиент магазина может перевести наличные на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона, заявили в компании. Также деньги можно перевести по номеру карты банка.

Отметим, запуск мгновенных переводов Сбербанка с объединенной компанией «Связной – Евросеть» прошла в конце прошлого года. Тогда деньги могли переводить посетители магазина «Евросеть». Добавим, также в прошлом году комиссию за денежные переводы между абонентами отменили МТС и «Мегафон». Деньги можно переводить по номеру телефона.

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  1. гость 25.01.2019 at 15:24 - Reply

    теперь сделать перевод еще легче, так как салон сот. связи есть почти на каждом шагу.

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