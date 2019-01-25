Городские власти выбрали победителей награды «Сделано в Петербурге» Награду учредили в прошлом году

Правительство Петербурга определило победителей почетной награды «Сделано в Петербурге» за развитие и продвижение промышленности города. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.



В номинации «За существенный вклад в рост экспорта» первое место получило АО «Диаконт». На второй строчке оказалось ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства. ПАО «Силовые машины» заняло третье место.

«За существенный вклад в инновационную деятельность» первым местом наградят АО «Средне-Невский судостроительный завод». На второй позиции расположилось АО «Научно-исследовательский институт точной механики».

АО «Адмиралтейские верфи» возглавило номинацию «За существенный вклад в модернизацию и расширение производства». Вслед за ним — АО «ГОЗ Обуховский завод».

«За существенный вклад в экономику Санкт-Петербурга» первое место присудили ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», второе — ЗАО «Игристые вина», третье — ООО «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

В номинации «За освоение выпуска продукции гражданского назначения (конверсия)» победил стало АО «ОДК-Климов». Победителей наградят в первом квартале 2019 года.

Отметим, награду учредили в прошлом году. Победителям вручат памятные знаки впервые. Документ со списком лауреатов подписал врио губернатора Александр Беглов.