Все новости

25.01.19 / 21:19 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный опубликовал тарифы на коммунальные услуги с учетом июльского роста

Который составит до 4,3%

Смольный опубликовал постановление о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги на 2019 год. Документ, подписанный временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, опубликован в пятницу.

С января 2019 года рост тарифов составит 1,7%, с июля 2019 года – 4,3%. С июля горячая вода будет стоить 110,09 рубля вместо 106,53 рубля за 1 кубометр, холодная вода – 32,75 рубля вместо 30,6 рубля за 1 кубометр, отопление будет стоить 1834,9 рубля за Гкал вместо1775,45 рубля. Электроснабжение в домах с газовыми плитами будет стоить 4,75 рубля за 1 кВтч вместо 4,61 рубля, в домах с электроплитами – 3,56 рубля за 1 кВтч вместо 3,46 рубля. Газоснабжение подорожает на 1,4% с 6279,83 рубля за 1 тыс. кубометров до 6367,75 рубля за 1 тыс. кубометров.

В январе стало известно, что средний счет по ЖКХ в Петербурге составил 4,9 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем он вырос на 16%. Чиновники объяснили рост резким декабрьским похолоданием.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

110 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.