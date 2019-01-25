Смольный опубликовал тарифы на коммунальные услуги с учетом июльского роста Который составит до 4,3%

Смольный опубликовал постановление о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги на 2019 год. Документ, подписанный временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, опубликован в пятницу.

С января 2019 года рост тарифов составит 1,7%, с июля 2019 года – 4,3%. С июля горячая вода будет стоить 110,09 рубля вместо 106,53 рубля за 1 кубометр, холодная вода – 32,75 рубля вместо 30,6 рубля за 1 кубометр, отопление будет стоить 1834,9 рубля за Гкал вместо1775,45 рубля. Электроснабжение в домах с газовыми плитами будет стоить 4,75 рубля за 1 кВтч вместо 4,61 рубля, в домах с электроплитами – 3,56 рубля за 1 кВтч вместо 3,46 рубля. Газоснабжение подорожает на 1,4% с 6279,83 рубля за 1 тыс. кубометров до 6367,75 рубля за 1 тыс. кубометров.

В январе стало известно, что средний счет по ЖКХ в Петербурге составил 4,9 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем он вырос на 16%. Чиновники объяснили рост резким декабрьским похолоданием.