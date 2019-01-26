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26.01.19 / 15:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Налоговая задолженность Gucci в Италии составила 1,4 млрд евро

Вместе со штрафами - около 2 млрд евро

Налоговая задолженность Gucci в Италии составила 1,4 млрд евро. Об этом стало известно в субботу из данных аудита по заказу итальянских властей.

Аудит провели за период с 2011 года по 2017 год, передает Bloomberg. Во время проверки больше внимания уделили на работу швейцарской компании Luxury Goods International. Она является дочерней компанией холдинга Kering, которой принадлежит Gucci.

По данным аналитиков, холдингу придется также оплатить штрафы. Общая сумма выплат может составит до 2 млрд евро. Соответствующее решение должны принять налоговые органы Италии после рассмотрения отчета.

Напомним, в 2017 году в итальянских офисах Gucci прошли обыски. СМИ сообщали, что причина – обвинения в неуплате налогов. Полиция заявила, что компания несколько лет уклонялась от уплаты налогов.

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