Россия намерена активнее развивать проекты по СПГ на Ямале Государство поддержит инициаторов

Россия намерена активнее развивать проекты по СПГ на Ямале. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Как передает его слова телеканал «Россия 24», основной упор планируется сделать на производство турбин, металла и клапанов. Козак отметил, что государство поддержит подобные инициативы.

Добавим, в настоящий момент на Ямале работает завод «Ямал СПГ». Он принадлежит «Новотэку». В ноябре на предприятии запустили третью линию по производству сжижженого газа. В конце года у завода поменялся гендиректор.