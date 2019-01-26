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26.01.19 / 14:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия намерена активнее развивать проекты по СПГ на Ямале

Государство поддержит инициаторов

Россия намерена активнее развивать проекты по СПГ на Ямале. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Как передает его слова телеканал «Россия 24», основной упор планируется сделать на производство турбин, металла и клапанов. Козак отметил, что государство поддержит подобные инициативы.

Добавим, в настоящий момент на Ямале работает завод «Ямал СПГ». Он принадлежит «Новотэку». В ноябре на предприятии запустили третью линию по производству сжижженого газа. В конце года у завода поменялся гендиректор.

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