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26.01.19 / 16:37 Новости / Петербург и Ленобласть

На построенном в Петербурге судне «Иван Антонов» подняли флаг ВМФ

На построенном в Петербурге судне «Иван Антонов» подняли флаг ВМФ. Мероприятия прошло в субботу.

В строй ввели корабль-тральщик противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов»., передает ТАСС. Судно передано на службу в Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Отметим, корабль построили на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе. Спроектировали судно в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Закладку корабля провели 25 января 2017 года. На воду судно спустили в апреле 2018 года.

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