На построенном в Петербурге судне «Иван Антонов» подняли флаг ВМФ

На построенном в Петербурге судне «Иван Антонов» подняли флаг ВМФ. Мероприятия прошло в субботу.

В строй ввели корабль-тральщик противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов»., передает ТАСС. Судно передано на службу в Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Отметим, корабль построили на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе. Спроектировали судно в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Закладку корабля провели 25 января 2017 года. На воду судно спустили в апреле 2018 года.