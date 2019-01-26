Вучич сообщил о скором начале строительства продолжения «Турецкого потока» В ближайшие дни-недели

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о скором начале строительства продолжения «Турецкого потока». Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Речь идет о прокладке газопровода через Сербию, передает РИА Новости. Она начнется в ближайшие дни или недели, уточнил Вучич.

Напомним, ранее Россия и Сербия начали переговоры о продолжении газопровода. По итогам переговоров, российский президент Владимир Путин сообщил о намерении продлить «Турецкий поток». Он отметил, что Россия готова инвестировать в это $1,4 млрд.