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26.01.19 / 16:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Вучич сообщил о скором начале строительства продолжения «Турецкого потока»

В ближайшие дни-недели

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о скором начале строительства продолжения «Турецкого потока». Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Речь идет о прокладке газопровода через Сербию, передает РИА Новости. Она начнется в ближайшие дни или недели, уточнил Вучич.

Напомним, ранее Россия и Сербия начали переговоры о продолжении газопровода. По итогам переговоров, российский президент Владимир Путин сообщил о намерении продлить «Турецкий поток». Он отметил, что Россия готова инвестировать в это $1,4 млрд.

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