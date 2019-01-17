Все новости

17.01.19 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия готова инвестировать $1,4 млрд в продолжение «Турецкого потока» через Сербию

Сербия многого ждет от газопровода

Россия готова инвестировать $1,4 млрд в продолжение «Турецкого потока» через Сербию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в четверг после российско-сербских переговоров.

Речь идет о продолжении газопровода в страны Европы, передает «Прайм». По словам Путина, Россия и Сербия уже ведут переговоры о прокладке «Турецкого потока». При этом, он отметил, что зависеть все будет от стран Евросоюза.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна хочет получать газ через «Турецкий поток». Сербия многого ожидает от газопровода, отметил глава государства.

Напомним, маршрут «Турецкого потока» должен пройти от России до Турции по дну Черного моря. Одна из ниток предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года СМИ сообщили, что «Газпром» определил маршрут газопровода по Восточной Европе. В частности, он должен пройти через Сербию.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.