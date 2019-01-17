Россия готова инвестировать $1,4 млрд в продолжение «Турецкого потока» через Сербию Сербия многого ждет от газопровода

Россия готова инвестировать $1,4 млрд в продолжение «Турецкого потока» через Сербию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в четверг после российско-сербских переговоров.

Речь идет о продолжении газопровода в страны Европы, передает «Прайм». По словам Путина, Россия и Сербия уже ведут переговоры о прокладке «Турецкого потока». При этом, он отметил, что зависеть все будет от стран Евросоюза.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна хочет получать газ через «Турецкий поток». Сербия многого ожидает от газопровода, отметил глава государства.

Напомним, маршрут «Турецкого потока» должен пройти от России до Турции по дну Черного моря. Одна из ниток предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года СМИ сообщили, что «Газпром» определил маршрут газопровода по Восточной Европе. В частности, он должен пройти через Сербию.