В Петербурге открыли экспозицию «Бункер Жданова» На площади 200 кв. м

В Государственном историко-мемориальном музее «Смольный» открыли историко-художественную неораму «Объект «Павильон» (Бункер А.А. Жданова)». Это произошло в воскресенье, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В настоящее время площадь экспозиции составляет около 200 кв. м, рассказали в Смольном. Специалисты реконструировали рабочий кабинет первого секретаря областного комитета и городского комитета Всесоюзной коммунистической партии Андрея Жданова периода 1941-1944 годов, а также комнату связиста.

Добавим, строительство объекта под условным названием «Бункер Жданова» велось в 1935 -1937 годы. В проектах он был зашифрован как «Павильон» без указания месторасположения. Объект находится на глубине 12 метров между зданием Смольного и Невой. Он состоит из множества помещений и рассчитан на одновременное пребывание до 55 человек.