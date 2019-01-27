Jaguar Land Rover увеличил продажи в России на 11,9% в 2018 году Лидером продаж стал Land Rover

В 2018 году Jaguar Land Rover продал около 12,37 тыс. новых автомобилей в России, что на 11,9% больше год к году. Об этом в воскресенье передает «Автостат» со ссылкой на компанию.

При этом 2,5 тыс. реализованных авто пришлось на Jaguar (+16,8% в годовом выражении), еще 9,8 тыс. автомобилей – на Land Rover (+10,8%). Агентство отмечает, что в 2019 году компания намерена закрепить успехи на российском рынке. Так, в декабре были открыты продажи нового Jaguar I-Pace, а весной этого года стартуют продажи нового Range Rover Evoque.

Добавим, ранее «Автостат» сообщил, что российский рынок новых «легковушек» вырос на 12% в 2018 году. Всего в стране было продано около 1,63 млн новых легковых автомобилей. Продажи росли почти во всех регионах – исключением стали Чечня и Ингушетия.