«Победа» приостанавливает полеты по маршруту «Москва — Хельсинки» с февраля Пассажирам обещают вернуть деньги

Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты по маршруту «Москва — Хельсинки» с 1 февраля 2019 года. Об этом в авиакомпании сообщили в воскресенье.

Как передает ТАСС, мера принята «в рамках оптимизации эффективности программы полетов». Лоукостер обещает пассажирам отмененных рейсов полностью вернуть деньги за билеты или подобрать альтернативный вариант перелета. Добавим, «Победа» выполняла полеты из московского «Внуково» в Хельсинки с октября 2018 года.

Ранее «Победа» подтвердила закрытие международных рейсов из петербургского аэропорта «Пулково». Ожидается, что авиакомпания прекратит полеты с апреля. Исключением станет Лондон – по этому направлению рейсы не будут выполняться с 13 марта. Причиной якобы стал конфликт «Победы» с пограничниками, из-за проверок которых рейсы регулярно задерживают.