Все новости

27.01.19 / 16:58 Новости / Россия и мир / Экономика

«Победа» приостанавливает полеты по маршруту «Москва — Хельсинки» с февраля

Пассажирам обещают вернуть деньги

Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты по маршруту «Москва — Хельсинки» с 1 февраля 2019 года. Об этом в авиакомпании сообщили в воскресенье.

Как передает ТАСС, мера принята «в рамках оптимизации эффективности программы полетов». Лоукостер обещает пассажирам отмененных рейсов полностью вернуть деньги за билеты или подобрать альтернативный вариант перелета. Добавим, «Победа» выполняла полеты из московского «Внуково» в Хельсинки с октября 2018 года.

Ранее «Победа» подтвердила закрытие международных рейсов из петербургского аэропорта «Пулково». Ожидается, что авиакомпания прекратит полеты с апреля. Исключением станет Лондон – по этому направлению рейсы не будут выполняться с 13 марта. Причиной якобы стал конфликт «Победы» с пограничниками, из-за проверок которых рейсы регулярно задерживают.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.