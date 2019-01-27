«Роскосмос» готов потратить 455 млн рублей на контроль качества сборки ракет

Госкорпорация «Роскосмос» готова потратить порядка 455,91 млн рублей на обеспечение контроля качества при создании изделий ракетно-космической техники. Об этом стало известно в воскресенье из материалов на сайте госзакупок, первым внимание на данные обратил «Интерфакс».
Согласно документации, в 2019 году планируется потратить 108,91 млн рублей, в 2020 году — 115 млн рублей, в 2021 году — 116 млн рублей и столько же в последующие годы. Срок осуществления закупки – с 1 февраля 2019 года по 30 ноября 2022 года.
Напомним, в октябре прошлого года при запуске пилотируемого корабля «Союз» произошла нештатная ситуация. В результате космонавту «Роскосмоса» Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Причиной аварии назвали неисправную работу датчика разделения первой и второй ступеней.
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