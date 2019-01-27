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27.01.19 / 17:38 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роскосмос» готов потратить 455 млн рублей на контроль качества сборки ракет

Такие данные приводятся на сайте госзакупок

испытания противоракетыГоскорпорация «Роскосмос» готова потратить порядка 455,91 млн рублей на обеспечение контроля качества при создании изделий ракетно-космической техники. Об этом стало известно в воскресенье из материалов на сайте госзакупок, первым внимание на данные обратил «Интерфакс».

Согласно документации, в 2019 году планируется потратить 108,91 млн рублей, в 2020 году — 115 млн рублей, в 2021 году — 116 млн рублей и столько же в последующие годы. Срок осуществления закупки – с 1 февраля 2019 года по 30 ноября 2022 года.

Напомним, в октябре прошлого года при запуске пилотируемого корабля «Союз» произошла нештатная ситуация. В результате космонавту «Роскосмоса» Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Причиной аварии назвали неисправную работу датчика разделения первой и второй ступеней.

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