Минфин готовится передать «Связь-банк» в казну РФ Его могут передать «Промсвязьбанку»

Министерство финансов РФ готовит законопроект о передаче «Связь-банка» (актив ВЭБа) в казну Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время идут последние приготовления документа, передает ТАСС. Минфин намерен организовать его принятие.

Кроме того, Моисеев добавил, что один из рассматриваемых вариантов – докапитализация «Промсвязьбанка» путем передачи ему «Связь-банка». Однако все зависит от оценки капитала последнего — она должна быть «материальная и положительная», уточнил замминистра.

Напомним, ВЭБ предложил передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанку» в декабре прошлого года. Тогда в Минфине не стали отвергать эту идею. Тогда Моисеев отмечал, что это хороший вариант, однако необходимо проработать множество деталей.