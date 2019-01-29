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29.01.19 / 13:58 Новости / Россия и мир

Оператор «Северного потока-2» обсуждает привлечение кредитов на 6 млрд евро

Бюджет компании на этот год не называется

Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», ведет переговоры о привлечение проектного финансирования на 6 млрд евро. Об этом во вторник сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран.

По его словам, компания обсуждает это с экспортными кредитными агентствами, цитирует ТАСС. При этом Коркоран не раскрыл бюджет Nord Stream 2 AG на текущий год.

Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность – 55 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.

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