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29.01.19 / 17:19 Новости / Россия и мир

Renault отзывает 3,6 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

Их бесплатно отремонтируют в ближайших дилерских центрах

Renault отзывает 3622 автомобиля в России из-за возможности некорректной работы водительской подушки безопасности при фронтальном ударе. Об этом во вторник сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет об автомобилях, которые были проданы с ноября 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению «Документы». Представители ЗАО «РЕНО РОССИЯ» сообщат владельцам этих автомобилей (SR SANDERO LOGAN, SR DOKKER) через рассылку писем и по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

Однако владельцы могут и сами сопоставить VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. В отозванных автомобилях заменят подушку безопасности.

Добавим, в декабре 2018 года Renault купил долю в китайской автомобилестроительной компании JMCG. При этом сумма сделки не разглашается. Купленная компания производит электрокары.

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