В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime Ошибку исправят на этой неделе

Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime. Об этом во вторник пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

На этой неделе будет выпущено обновление ПО, которое исправит баг. Изданию удалось смоделировать ситуацию, в которой обнаруживается ошибка. В агентстве считают, что это результат новой функции групповых видеозвонков, которая появилась в октябре прошлого года.

Добавим, в январе компания анонсировала выпуск трех новых моделей iPhone в этом году. Осенью Apple покажет альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем. Также в числе нововведений – тройная камера на задней панели для премиальной модели и двойные камеры для других двух моделей. Также компания планирует отказаться от использования LLCD-экранов и перейти на OLED.