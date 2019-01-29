Все новости

29.01.19 / 13:58 Новости / Россия и мир

В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime

Ошибку исправят на этой неделе

Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime. Об этом во вторник пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

На этой неделе будет выпущено обновление ПО, которое исправит баг. Изданию удалось смоделировать ситуацию, в которой обнаруживается ошибка. В агентстве считают, что это результат новой функции групповых видеозвонков, которая появилась в октябре прошлого года.

Добавим, в январе компания анонсировала выпуск трех новых моделей iPhone в этом году. Осенью Apple покажет альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем. Также в числе нововведений – тройная камера на задней панели для премиальной модели и двойные камеры для других двух моделей. Также компания планирует отказаться от использования LLCD-экранов и перейти на OLED.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.