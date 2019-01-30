Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс МосБиржи – 2511,86 пунктов; индекс РТС - 1198,99 пунктов

В среду торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию вырос на 0,54% и составил 2511,86 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,64%, остановившись на отметке 1198,99 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский рынок акций в среду обновляет пики. Индекс МосБиржи успешно протестировал уровень 2507 пунктов и стремится выше. Если по итогам дня удастся закрепиться выше 2500 пунктов, то далее «быки» попробуют забраться к 2515 пунктам. Каждый новый шаг дается сложнее предыдущего, но рынок в целом полон оптимизма. Индекс РТС намерен пробить 1200 пунктов, но выше он не ходил с начала октября прошлого года. Сопротивление здесь стоит на уровне 1202 пункта, добавляет эксперт.

Между тем аукционы Минфина прошли с феерическим спросом: при лимите в 25 млрд рублей на два выпуска спрос составил 86 млрд рублей. «Это значит, что в этот раз «рулетка» ведомства сработала верно, конъюнктура просчитана правильно, а выпуски подобраны адекватно спросу», — говорит Бодрова.

Рубль к вечеру выглядит стабильным. Доллар США торгуется вокруг 65,97 рублей, сессия закроется в пределах 65,80-66,15 рублей. Евро завершит торги в диапазоне 75,20-75,75 рублей, считает аналитик.