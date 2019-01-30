Козак: Правительство не допустит роста цен на топливо в 2019 году выше инфляции Ситуация с обеспечением топливом в России является стабильной, считает Козак

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, заявил, что благодаря принятым правительством мерам, цены на топливо в этом году не превысят инфляцию. Об этом в среду вице-премьер сообщил на заседании в Совете Федерации.

Кроме того, по словам Козака, в 2019 году цены на нефтепродукты растут в пределах, которые определены договором правительства и нефтяников – это 1,7%, передает агентство «Прайм». При этом ситуация с обеспечением топливом в России является стабильной.

ФАС внимательно следит за теми регионами, в которых доминируют независимые АЗС, добавил вице-премьер. А антимонопольное законодательство сдерживает повышения цен на этих заправках.

Добавим, в середине января этого года премьер-министр Дмитрий Медведев призвал Козака к решительным действиям в связи с ростом цен на бензин. Он предложил вызывать к себе руководителей компаний, которые завышают стоимость топлива. Также он посоветовал напомнить бизнесменам о соглашениях по топливу.