Ibis представляет новую концепцию гостеприимства для более чем 1000 отелей Откажется от ресепшна

Компания Ibis представляет новую концепцию гостеприимства для более чем 1000 отелей. Об этом компания сообщила в четверг.

Бренд сосредоточится на гостеприимстве, отсутствии границ между гостями отеля и горожанами и на повышении социального взаимодействия внутри отелей, говорят в компании. «Это — настоящая трансформация бренда, который становится еще более гибким, современным и гостеприимным», — сказано в заявлении Ibis.

Планируется, что все отели бренда будут полностью переоборудованы для мобильной регистрации к 2022 году. Ibis со временем откажется от стоек ресепшен, вместо этого гостей будут встречать участники «команды улыбок Ibis», помогающие гостям пройти все регистрационные процедуры в неформальной обстановке — за стойкой бара или в лобби. Мобильная регистрация будет осуществляться с помощью специально разработанного решения PMS Hotel Mobile.

Бренд откажется от стандартизированных решений для общественных пространств и номеров в пользу трех новых персонализированных дизайн-концепций, разработанных дизайнерами из Европы, Латинской Америки и Азии с учетом специфики этих рынков. Центральным местом в отеле станет зона лобби-бара. Открытое пространство с трансформируемой мебелью призвано стать местом для общения, работы, проведения встреч, живых выступлений и концертов, отмечают в Ibis. Изменения в номерном фонде коснутся вместимости комнат, теперь гостям будут доступны номера от одного до шести человек, а также комнаты сегмента «премиум» и Smart Rooms, адаптированные для размещения гостей со специальными потребностями и ограниченными физическими возможностями.

Напомним, в настоящее время (на январь 2019 года) в регионе (Россия, СНГ, Украина и Грузия) под управлением AccorHotels успешно работают 23 отеля Ibis с общим номерным фондом более 4500 номеров. Всего в регионе отели бренда ibis присутствуют в 18 городах. В России это Москва, Петербург, Казань, Омск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Ярославль, Чебоксары, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Ульяновск, Ступино и Домодедово (Московская обл.). И также — Астана (Казахстан), Киев (Украина) и Ереван (Армения).