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31.01.19 / 16:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем наличных денег в обращении в России в 2018 году вырос на 8,1% год к году

До 10,3 трлн рублей

Фото АБН

Объем наличных денег в обращении в России в 2018 году вырос на 8,1% год к году. Об этом в четверг сообщил Центробанк.

По данным регулятора на 1 января 2019 года, всего в обороте 10,3 трлн рублей. Постепенно увеличивается количество купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Из-за этого из обращения вытесняются банкноты средним номиналом. В частности, доля купюр номиналом в 100 рублей сократилась с 31% до 27%, а 100 рублей – с 20% до 19%.

Отметим, ранее Центробанк сообщил об уменьшении количества фальшивых денег в России в 2018 году. Их объем сократился на 15% год к году. Всего регулятор в прошлом году выявил 38,5 тыс. подделок. В основном это купюры номиналом в 5000 рублей.

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