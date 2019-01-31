В 2018 году в Петербурге ввод складов в эксплуатацию вырос в 1,4 раза год к году Впервые с 2014 года вернул лидирующую позицию сегмент розничной торговли

В 2018 году в Петербурге в эксплуатацию ввели 124 кв. м качественных складских площадей, что в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. Об этом в четверг сообщили аналитики Knight Frank St Petersburg.

Суммарный объем предложения превысил 3,3 млн кв. м. Показатель чистого поглощения снизился на треть по сравнению с итогом 2017 года и составил 106 тыс. кв. м. Объём свободного предложения составил 139 тыс. кв. м. Доля свободных площадей к концу 2018 года увеличилась на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2017 года и составила 4,2%. Наибольший дефицит наблюдался на рынке складов класса А. Средняя ставка аренды за год выросла на 3,2%.

Ключевыми событиями прошлого года в Knight Frank называют продажу складского комплекса «АКМ Лоджистикс» на Московском шоссе площадью 63 тыс. кв. м и завод «Невопласт» в Сосновом бору площадью 22 тыс. кв. м. Ритейлер «Красное & Белое» полностью арендовал строящийся корпус площадью 38 тыс. кв. м в логопарке «Осиновая роща», что стало крупнейшей сделкой аренды за последние три года. Кроме того, на территории Петербурга и области завершились строительство и реконструкция 32 предприятий. Получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию инновационного центра «Буревестник», дочернего предприятия АК «Алроса» и предприятия по разработке и исследованиям в области биотехнологий пищевых производств «Русхлеб». Оба проекта реализованы в особой экономической зоне «Новоорловская». Во Фрунзенском районе состоялось открытие третьей очереди фармацевтического завода «Полисан» площадью 9,8 тыс. м².

Аналитики отмечают, что впервые с 2014 года вернул лидирующую позицию сегмент розничной торговли, его доля составила 39% от общего объема площадей. Суммарно ритейлерами было занято или куплено около 76 тыс. кв. м – практически в четыре раза больше, чем годом ранее, отмечает Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg.

В ближайшей перспективе аналитики не прогнозируют существенного увеличения уровня вакантных помещений в связи с тем, что практика ввода складов, заполненных арендаторами на этапе строительства, сохраняется. Вместе с тем арендные ставки уже в I квартале могут показать положительную динамику в связи с увеличением ставки НДС.

Напомним, в конце января стало известно, что в Петербурге продают складской комплекс «Унисто Петросталь» возле Сосновой поляны. Торги пройдут 22 февраля по поручению ГК «Унисто Петросталь». Начальная цена – 200 млн рублей. В настоящее время 60% площадей комплекса сданы в аренду различным компаниям. Годовой доход от аренды составляет около 1,9 млн рублей.