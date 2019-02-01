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01.02.19 / 19:38 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно

Индекс Мосбиржи - 2571,70 пункта, индекс РТС - 1211,23 пункта

Фото АБН

Торги на Московской бирже в пятницу закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи составил 2571,70 пункта, а индекс РТС — 1211,23 пункта.

Индекс Мосбиржи за день прибавил лишь 0,02%. А индекс РТС упал на 0,27%.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что во время торговой сессии индекс МосБиржи закрывался вблизи цены открытия. Бенчмарк РТС скорректировался вниз к отметке 1200 п. Аналитик прогнозирует открытие индексов в понедельник с небольшим ростом. Она подчеркнула, что внешний фон позитивен.

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