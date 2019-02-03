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03.02.19 / 14:24 Новости

В Петербурге коммунальная техника воюет со снегом

Всего насчитывается 15 видов уборочной спецтехники.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

На борьбу с последствиями вновь обрушившегося снегопада на дороги Петербурга вывели более 1160 единиц техники и порядка 1100 специалистов ручной уборки.

Всего на улицах Северной столицы работает 15 видов спецтехники. Среди них: тракторы с плугом и щётками, комбинированные машины, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы и другие. Синоптики предрекают сегодня высоту снежного покрова до 12 сантиметров.

За прошедшие сутки с дорог города вывезли 68 тысяч кубометров снега.

— отмечают в администрации города.

В январе 2019 года было вывезено около 1,7 млн кубометров снега — это в 4 раза больше, чем в январе минувшего года. Всего с начала зимнего периода с улиц Петербурга убрано более 2 млн кубометров снежной массы.

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