В Петербурге коммунальная техника воюет со снегом Всего насчитывается 15 видов уборочной спецтехники.

На борьбу с последствиями вновь обрушившегося снегопада на дороги Петербурга вывели более 1160 единиц техники и порядка 1100 специалистов ручной уборки.

Всего на улицах Северной столицы работает 15 видов спецтехники. Среди них: тракторы с плугом и щётками, комбинированные машины, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы и другие. Синоптики предрекают сегодня высоту снежного покрова до 12 сантиметров.

За прошедшие сутки с дорог города вывезли 68 тысяч кубометров снега. — отмечают в администрации города.

В январе 2019 года было вывезено около 1,7 млн кубометров снега — это в 4 раза больше, чем в январе минувшего года. Всего с начала зимнего периода с улиц Петербурга убрано более 2 млн кубометров снежной массы.