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04.02.19 / 16:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов отправил главу Фрунзенского района в отставку

Из-за плохой уборки снега

Фото АБН

Врио губернатора Александр Беглов отправил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова в отставку. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Это произошло на совещании по проблемам зимней уборки Петербурга. Временный градоначальник принял такое решение после незапланированного объезда Фрунзенского района накануне. Беглов “лично убедился в справедливости многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку улиц”.

Как говорится в сообщении, Беглова особенно возмутило то, что в районном оперативном штабе в воскресенье были только уборщица и представитель прокуратуры. Кроме того, он заметил трехметровую сосульку над аркой Дома ветеранов на Тамбовской улице. Глава города оценил работу оперативных штабов в нескольких районах как неудовлетворительную.

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