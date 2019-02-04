Минпромторг не поддержал идею ограничения размера комиссии за эквайринг Из-за возможного подорожания банковского обслуживания

Министерство промышленности и торговли РФ не поддержало идею ритейлеров об ограничении комиссии,, которую магазины платят за прием карт. Об этом в понедельник пишет “Коммерсант” со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова к Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

При этом министерство ссылается на “международный опыт”. В письме говорится, что в случае вмешательства может подорожать банковское обслуживание. Эти комиссии, которые ритейлер платит банку, часто идут на обеспечение программ лояльности и кэшбэк для клиентов. Если ограничить комиссию, то могут ликвидировать часть программ. Кроме того, как пишет издание, регулирование комиссии не гарантирует снижение цен для конечного потребителя.

Добавим, в Евросоюзе и США предприниматели не обязаны принимать банковские карты. А в России с октября 2017 года магазины с прибылью более 40 млн рублей в год обязаны принимать карты “Мир”. Кроме того, эти карты должны принимать все торговые точки, в которых уже предусмотрена банковская оплата. Также на карту “Мир” перевели всех “бюджетников”.