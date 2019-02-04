За январь Россельхознадзор изъял у петербуржцев на границе 291 кг продуктов Сотрудники ведомства пресекли 64 попытки незаконного ввоза продукции

За январь сотрудники территориального Управления Россельхознадзора изъяли 291 кг продуктов питания на переезде через госграницу в Петербург и Ленобласть. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Речь идет о границе с Финляндией и Эстонией (МАПП Брусничное, Торфяновка, Светогорск, Ивангород), а также при проверках в аэропорту “Пулково”. Изъяты продукты из рыбы, мяса, молочные продукты и мед.

Таким образом сотрудники ведомства пресекли 64 попытки незаконного ввоза продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Среди нарушений — отсутствие заводской упаковки, ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, а также масса более пяти кг.

Добавим, во вторник, 22 января, стало известно, что территориальное Управление ведомства вернуло в Марокко 75 т зараженных томатов. В них нашли живые личинки южноамериканской томатной моли. Партия была обнаружена в Большом порту Петербурга.