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04.02.19 / 19:00 Новости / Петербург и Ленобласть

За январь Россельхознадзор изъял у петербуржцев на границе 291 кг продуктов

Сотрудники ведомства пресекли 64 попытки незаконного ввоза продукции

Фото АБН

За январь сотрудники территориального Управления Россельхознадзора изъяли 291 кг продуктов питания на переезде через госграницу в Петербург и Ленобласть. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Речь идет о границе с Финляндией и Эстонией (МАПП Брусничное, Торфяновка, Светогорск, Ивангород), а также при проверках в аэропорту “Пулково”. Изъяты продукты из рыбы, мяса, молочные продукты и мед.

Таким образом сотрудники ведомства пресекли 64 попытки незаконного ввоза продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Среди нарушений — отсутствие заводской упаковки, ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, а также масса более пяти кг.

Добавим, во вторник, 22 января, стало известно, что территориальное Управление ведомства вернуло в Марокко 75 т зараженных томатов. В них нашли живые личинки южноамериканской томатной моли. Партия была обнаружена в Большом порту Петербурга.

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