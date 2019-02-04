Ryanair объявила об убытках и реструктуризации Чистый убыток компании составил €20 млн

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила об убытках и реструктуризации бизнеса по итогам третьего квартала финансового года. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Чистый убыток компании составил €20 млн. Авиакомпания в борьбе с растущей конкуренций значительно снизила стоимость перелета. Это вызвало падение билетной выручки на 6%. А прибыль из других источников выросла на 26%. Однако рост расходов на топливо, штат сотрудников и компенсации за задержки или отмены рейсов снизили значимость роста прибыли.

При этом объем пассажиропотока вырос на 2,3 млн человек, по сравнению с тем же периодом 2017 года. Как говорится в сообщении компании, проблемами европейских авиаперевозчиков в настоящее время является рост цен на топливо, конкуренция и Brexit.

Кроме того, за ближайший год Ryanair примет структуру группы компаний, объединяющей дочерние Ryanair DAC, Laudamotion, Ryanair Sun и Ryanair UK. При этом каждому предприятию будет назначен свой гендиректор и топ-менеджеры. Возглавлять ГК будет нынешний гендиректор Ryanair Майкл О`Лири.

Добавим, финансовый год завершился 31 декабря. В марте прошлого года Ryanair сообщила, что будет продавать билеты “с оговоркой на Brexit”. Продажу таких билетов анонсировали на сентябрь 2018 года. Директор по маркетингу Кенни Джейкобс заявил, что Ryanair не ожидает отмены рейсов в 2019 году.