Смольный отказался от иска к “Метрострою” на взыскание 46 млн рублей За "неосновательное обогащение"

Смольный, в лице Дирекции транспортного строительства Петербурга, отказался от иска к предприятию «Метрострой» на взыскание 46 млн рублей за «неосновательное обогащение». Об этом стало известно в понедельник из материалов картотеки арбитражных дел.

Как говорится в документе, заявление истца об отказе от иска внесено, передает ТАСС.

Напомним, иск на 46 млн рублей был подан дирекцией в декабре прошлого года. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял заявление к рассмотрению. В материалах дела говорится, что истец требует взыскания из-за неосновательного обогащения.