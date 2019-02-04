В понедельник в Петербурге больше снега, чем в воскресенье В первую очередь будут очищать подходы к парадным

В понедельник в Петербурге может выпасть до 15 см снега, такие данные озвучили в Смольном.

Сообщения метеорологов о том, что в понедельник в Санкт-Петербурге выпадет до 15 см снега, привели к тому, что в Смольном сформировали план работы на два дня. Как рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко, курирующий уборку города, в воскресенье выпало до 12 см снега, это было несколько неожиданно и заставило перестроить работу. Николай Бондаренко также сообщил, что особая задача поставлена главам районов, они должны контролировать эффективность работы дворников и сделать так, чтобы количество часов их работы было увеличено.

В Смольном также надеются на помощь владельцев бизнес-центров и магазинов в уборке снега.