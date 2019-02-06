ЦБ разрешил пенсионным фондам участвовать в IPO При соблюдении некоторых условий



Центробанк РФ разрешил пенсионным фондам участвовать в торгах при первом публичном размещении акций российских компаний. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующие поправки внесены в положение об инвестировании пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Однако для участия в торгах НПФ должна соблюдать некоторые условия. Например, общая стоимость размещенных акций в IPO должна быть не менее 50 млрд рублей. При этом фонд может купить до 5% этих акций. Также рейтинг эмитента не должен быть меньше установленного регулятором уровня.

Кроме того, теперь НПФ может инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга. Однако в таком случае третьей стороной соглашения должен выступать субъект РФ.

Добавим, в ноябре прошлого года Минтруд сообщил о планах по увеличению срока давности по нарушениям в сфере негосударственных пенсионных фондов. Ведомство собирается увеличить срок давности до двух лет. После окончания этого срока виновные не будут привлекаться к ответственности.