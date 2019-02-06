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06.02.19 / 10:59 Новости / Петербург и Ленобласть

ГИБДД поможет освободить дороги от машин для уборки

Машины, припаркованные против правил, будут эвакуированы ГИБДД на штрафстоянки

УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поможет комитету по благоустройству освободить городские улицы от машин для уборки снег. Об этом накануне сообщил начальник службы ГИБДД и полковник полиции Алексей Семенов в своем обращении к автомобилистам.

По словам Семенова, комитет с 6 февраля начинает полную уборку снега на улицах города. Комитет при этом будет перемещать автомобили, мешающие уборке. А автовладельцы, нарушающие ПДД, будут привлечены к административной ответственности. Семенов призвал соблюдать правила парковки, тем самым помогая в уборке снега.

Добавим, машины, припаркованные против правил, будут эвакуированы ГИБДД на штрафстоянки. Всего за январь на специализированные стоянки поступило 5,5 тыс. автомобилей. Рейтинг нарушителей возглавили жители Центрального, Московского, Красногвардейского и Приморского районов Петербурга.

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