ГИБДД поможет освободить дороги от машин для уборки Машины, припаркованные против правил, будут эвакуированы ГИБДД на штрафстоянки

УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поможет комитету по благоустройству освободить городские улицы от машин для уборки снег. Об этом накануне сообщил начальник службы ГИБДД и полковник полиции Алексей Семенов в своем обращении к автомобилистам.

По словам Семенова, комитет с 6 февраля начинает полную уборку снега на улицах города. Комитет при этом будет перемещать автомобили, мешающие уборке. А автовладельцы, нарушающие ПДД, будут привлечены к административной ответственности. Семенов призвал соблюдать правила парковки, тем самым помогая в уборке снега.

Добавим, машины, припаркованные против правил, будут эвакуированы ГИБДД на штрафстоянки. Всего за январь на специализированные стоянки поступило 5,5 тыс. автомобилей. Рейтинг нарушителей возглавили жители Центрального, Московского, Красногвардейского и Приморского районов Петербурга.