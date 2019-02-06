В России инфляция в годовом выражении ускорилась до 5% в январе В месячном выражении цены выросли примерно на 1%

В России инфляция в годовом выражении ускорилась в январе до 5% из-за повышения НДС и индексации тарифов. Об этом стало известно в среду из данных Росстата.

Инфляция ускорилась с 4,3% в декабре. При этом в месячном выражении цены выросли на 1% — в Москве; 1,1% — в Петербурге. А в Карачаево-Черкессии, Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях инфляция ускорилась на 1,4-1,6%.

Кроме того, значительный рост цен наблюдается среди овощей. Помидоры подорожали на 17,2%, капуста белокочанная на 14,1%, огурцы на 13,4% и т.д. Также существенно выросли цены на лекарственные препараты: валидол стал дороже на 10,5%, корвалол — 1,8%, настойка пустырника, аллохол, алмагель, линекс, бромгексин, супрастин — 1–1,6%.

Добавим, 30 января 2019 года Росстат сообщил, что инфляция с начала года достигла 1%. При это за неделю с 22 по 28 января инфляция составила 0,1%. Ранее ЦБ спрогнозировал инфляцию в первом квартале текущего года на уровне 5,5-6%.