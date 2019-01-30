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30.01.19 / 17:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляция с начала года составила 1% — Росстат

Недельная – 0,1%

инфляция в России

Коллаж АБН

С начала января 2019 года инфляция в России составила 1%. Такие данные в среду приводит Росстат.

При этом с 22 по 28 января цены выросли на 0,1%. Сильнее всего за неделю подорожали пшено (+1,1%), помидоры (+4,3%), капуста (+1,3%), яблоки (+1,1%) и лук (+1,2%). Подешевели – яйца (-1,1%), свинина (-0,3%) и подсолнечное масло (-0,2%).

Добавим, согласно ожиданиям Центробанка РФ, в I квартале 2019 года инфляция может достигнуть 5,5-6%. Позже в ЦБ заявили, что основной прирост цен произойдет в январе. По итогам месяца годовая инфляция может составить порядка 5%.

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