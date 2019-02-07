В Петербурге до лета закроют движение по Атаманской улице Это связано с прокладкой газопровода

В Петербурге с 11 февраля по 1 июня закроют движение транспорта по Атаманской улице. Об этом накануне сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В этот период нельзя будет проехать по Атаманской от набережной Обводного канала до дома 3/6 по Атаманской улице. Это связано с прокладкой газопровода. Работы будет выполнять СПб ГКУ “ДТС”.

Добавим, в ночь с 7 на 8 февраля с 21 до 7 часов утра в центре Петербурга перекроют пять улиц. ГИБДД ограничит движение по улице Чехова, Басковому переулку, Преображенскую площадь, улицу Рылеева и Манежный переулок. На этих улицах нельзя будет парковать автомобили. Будет проводиться комплексная очистка улиц от снега.