Все новости

07.02.19 / 11:03 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге до лета закроют движение по Атаманской улице

Это связано с прокладкой газопровода

Фото АБН

В Петербурге с 11 февраля по 1 июня закроют движение транспорта по Атаманской улице. Об этом накануне сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В этот период нельзя будет проехать по Атаманской от набережной Обводного канала до дома 3/6 по Атаманской улице. Это связано с прокладкой газопровода. Работы будет выполнять СПб ГКУ “ДТС”.

Добавим, в ночь с 7 на 8 февраля с 21 до 7 часов утра в центре Петербурга перекроют пять улиц. ГИБДД ограничит движение по улице Чехова, Басковому переулку, Преображенскую площадь, улицу Рылеева и Манежный переулок. На этих улицах нельзя будет парковать автомобили. Будет проводиться комплексная очистка улиц от снега.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.