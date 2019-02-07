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07.02.19 / 14:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну до мая

Оганесян подозревается в хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове

Марат Оганесян

Фото АБН

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну до мая. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Оганесян будет находиться под арестом до 9 мая 2019 года.

Напомним, Марат Оганесян подозревается в хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. По версии следствия, он похитил около 28 млн рублей. Ранее Оганесян признал вину и заключил соглашение со следствием.

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