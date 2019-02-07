В Невской Дубровке компания «Конт» возведет причал для «метеоров» Ленобласть ждут туристов из Санкт-Петербурга

Петербургская компания «Конт» вложит в причальные проекты в Ленобласти миллиард рублей. Как стало известно, один из причалов для пассажирских судов в мае начнут строить в Невской Дубровке. К нему на «метеорах» приплывут туристы.

Компания «Конт» передала в администрацию Ленобласти проектную документацию на причал в Невской Дубровке. Как сообщили в самой администрации региона, причал появится уже летом 2019 года и сможет принять туристов из Санкт-Петербурга.

Кроме этого возведут причалы в Грузино, Великом Новгороде и Киришах.

Общие инвестиции ООО «Конт» составят миллиард рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, у компании два учредителя – бизнесмен Юрий Клементьев (51%) и панамская компания «Стюарт Глоубал инк» (49%).