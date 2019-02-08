На развитие железных дорог в Петербурге потратят 83 млрд рублей На эти средства построят новые переходы над путями, мосты и путепроводы



8 февраля действующий губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым обсудил вопросы развития инфраструктуры железных дорог города, сообщает пресс-служба Смольного.

По итогам была достигнута договоренность о подписании соглашения на 83 млрд рублей. Это деньги потратят на возведение новых переходов, мостов, путепроводов.

— Мы делаем подарок для жителей города. И большое спасибо за это компании РЖД, — отметил Беглов.

По Московскому направлению Октябрьской железной дороги город может предоставить земельные участки для строительства дополнительных главных путей. Благодаря этому, высокоскоростные поезда до столицы станут ходить чаще. Также повысится качество внутригородского и пригородного сообщения.

Грузовые пути, согласно соглашению, вынесут за пределы города, а вокзалы приведут в порядок. Белозеров пообещал, что все эти работы не создадут жителям города дополнительных проблем.