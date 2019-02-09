Вице-губернатор Бондаренко расчистил снег во дворе дома на Фурштатской Чиновнику помогали на субботнике сотрудники жилкомсервиса № 3 Центрального района

Вице-губернатор Николай Бондаренко вместе с сотрудниками своего аппарата и работниками жилкомсервиса № 3 Центрального района вышел на зимнюю уборку.

Как сообщает пресс-служба Бондаренко, чиновники расчистили от снега и наледи двор дома 44 по улице Фурштатской. Ранее вице-губернатор пообещал журналистам лично взять в руки лопату, чтобы убрать нерасчищенный участок.

На дворовой территории, площадью около 600 кв.м., лед скалывали и сгребали десять человек. Снег со двора на улицу вывозил мини-погрузчик Botcat. Для этого ему пришлось заехать во двор около ста раз. Кроме того, лед убирали и на тротуаре у дома. В уборке также было задействовано три трактора и два самосвала. Так как территория была свободна от машин, вывоз снега со двора и уборка участка длиной около сотни метров заняла примерно четыре часа.

Добавим, что в квартале, ограниченном ул. Моховой, ул. Пестеля, наб. реки Фонтанки и Литейным пр., 9 февраля убирались сотрудники жилищного комитета и Фонда капитального ремонта. Там работали 380 человек.