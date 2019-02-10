Для уборки снега председатель комитета по вопросам законности собрала шесть сотен добровольцев Чиновники убрали центр города

Петербургские чиновники второй день добровольно убирают снег и наледь с улиц. Как оказалось, чиновники могут собрать сотни добровольцев для этого. Председатель всего одного комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности – Ольга Аришина собрала 654 человека.

Всего по данным этого комитета, его сотрудники и представители подведомственных учреждений избавили от снега 14 улиц в центре Петербурга: Колькольную, Разъезжую, Марата и другие.

Убрать город от снега чиновников призвал в пятницу врио губернатора Александр Беглов. Глава города сам принял участие в борьбе с наледью в Петроградском районе.