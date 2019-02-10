Рогозин объяснил неудачные пуски космических ракет По словам главы госкорпорации, стопроцентно надежной техники не существует

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин назвал причину неудачных пусков ракет. По его словам, любая техника может поломаться, немаловажную роль при авариях в космосе играет человеческий фактор.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Рогозин объяснил, что техника имет свойство «рано или поздно» давать сбой, и абсолютно надежной техники не существует.

«Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — заявил Рогозин.

Он добавил, что ракету «Союз» много раз запускали без сбоев, но аварии все же происходили, в том числе с пилотируемыми кораблями. Ситуация с пилотируемым кораблем «Союз-МС», который спасли российские космонавты, произошла впервые в истории. Рогозин напомнил, что в других странах в аналогичных ситуациях без жертв не обходилось.

После той аварии был введен видеоконтроль за всеми этапами сборки ракеты. В конце 2018 года Роскосмос провел четыре контрольных пуска спасенного «Союза». Пятый пуск произошел с пилотируемым кораблем.

В октябре 2018-го ракета-носитель «Союз-ФГ» 11 октября не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с экипажем на орбиту. При этом космонавты смогли эвакуироваться в спасательной капсуле. Все они остались живы.