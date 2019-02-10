Рогозин объяснил неудачные пуски космических ракет

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин назвал причину неудачных пусков ракет. По его словам, любая техника может поломаться, немаловажную роль при авариях в космосе играет человеческий фактор.
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Рогозин объяснил, что техника имет свойство «рано или поздно» давать сбой, и абсолютно надежной техники не существует.
«Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — заявил Рогозин.
Он добавил, что ракету «Союз» много раз запускали без сбоев, но аварии все же происходили, в том числе с пилотируемыми кораблями. Ситуация с пилотируемым кораблем «Союз-МС», который спасли российские космонавты, произошла впервые в истории. Рогозин напомнил, что в других странах в аналогичных ситуациях без жертв не обходилось.
После той аварии был введен видеоконтроль за всеми этапами сборки ракеты. В конце 2018 года Роскосмос провел четыре контрольных пуска спасенного «Союза». Пятый пуск произошел с пилотируемым кораблем.
В октябре 2018-го ракета-носитель «Союз-ФГ» 11 октября не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с экипажем на орбиту. При этом космонавты смогли эвакуироваться в спасательной капсуле. Все они остались живы.
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