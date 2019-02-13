Группа компаний «Эталон» берет кредит в «Сбербанке» на 16 млрд рублей Срок погашения - февраль 2024 года



АО «Эталон ЛенСпецСМУ» совершило крупную сделку со «Сбербанком». Петербургская группа компаний взяла кредит на срок до 11 февраля 2024 года.

Сумма лимита кредитной линии составляет 16 830 000 000 рублей. Уточняется, что с заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,95% и плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5% годовых, сообщает центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Добавим, что ГК «Эталон» основана в 1987 году Вячеславом Заренковым и сейчас является одной из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в стране. Предприятие строит жилую недвижимость для среднего класса в Петербурге, а также в Москве и Московской области.