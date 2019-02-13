В Петербурге планируют привить от кори еще 16 тыс. человек Отказавшихся будут уговаривать

В Петербурге планируют в рамках «подчищающей вакцинации» привить от кори еще 16 тыс. горожан, 5,3 тыс. из которых — дети. Об этом в среду сообщила руководитель регионального управления Наталия Башкетова.

Зампредседателя комитета по здравоохранению Яна Кабушка пояснила, что городские власти пересмотрят ранее поставленные медотводы от прививок, передает ТАСС. Также планируется уговорить на прививку официально оформивших отказ.

Башкетова опровергла информацию об эпидемии. Однако был зафиксирован один очаг распространения в доме во Фрунзенском районе. Там заболели восемь человек.

Добавим, вакцина имеется в наличии в Петербурге в объеме более 5 тыс. доз. Всего в рамках централизованной закупки Минздрава заказано 170 тыс. доз.