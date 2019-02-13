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13.02.19 / 20:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Прокуратура заставила ЗАО «ПСК Групп» выплатить зарплату сотрудникам

Долги превысили 2.8 миллиона рублей

Фото АБН

Вмешательство прокуратуры помогло работникам ЗАО «ПСК Групп» получить причитающуюся зарплату.

В прокуратуру поступило обращение от одного из сотрудников коммерческой компании, в котором он жаловался на то, что работодатель не выплачивает зарплату, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка выявила, что организация должна 20 своим сотрудникам в общем более 2.8 млн рублей. Генеральному директору компании было внесено представление о устранении нарушения. После этого задолженность была погашено полностью.

 

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