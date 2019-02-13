Суд отказал в претензиях Сбербанка к собственникам Юлмарта

Сбербанк получил окончательный отказ в иске к владельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. Судом установлено, что действия владельцев интернет-ретейлера не причинили убытков банку.
Дзержинский районный суд обозначил в решении, что поручителями по кредиту в Сбербанку выступали не собственники Юлмарта, а компании холдинга: «Юлмарт продуктово-закупочная компания», «Юлмарт региональная сбытовая компания» и «Юлмарт девелопмент». Сбербанк пытался доказать в суде, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла по вине собственников, но не смог.
Судебная тяжба длилась практически два года.
Сбербанк выдал кредит «Юлмарту» в размере одного миллиарда рублей 24 марта 2016 года, однако в ноябре потребовал погасить кредит досрочно и выплатить проценты. Спустя 4 месяца кредитная организация обратилась в Дзержинский районный суд Петербурга с иском к собственникам «Юлмарта», но суд отклонил претензии Сбербанка.
Сбербанк обжаловал решение Дзержинского суда в Верховном суде, но в вышестоящей инстанции не нашли поводов признать решение петербургского суда незаконным, однако вернул на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию, где вновь получил отказ. Несмотря на решение суда, Сбербанк продолжит защиту интересов.
«Исполняя определение Верховного суда, городской суд Санкт-Петербурга должен был разобраться, насколько правомерно действовал при получении Юлмартом миллиардного кредита от Сбербанка, в том числе, Дмитрий Костыгин. Что суд вчера и сделал, решив, что нет ни убытков, ни неправомерных действий, ни самого отношения Костыгина к факту получения кредита и его невозврата», — заявил партнер коллегии адвокатов Pen&paper Станислав Данилов,
В комментарии журналистам АБН пресс-служба заявила: «О завершении данного дела говорить преждевременно, Сбербанк продолжит защиту своих интересов в рамках правового поля. И нам жаль, что Дмитрий Костыгин, несмотря на публичные заверения о желании достигнуть компромисса, в реальности так и не предложил Сбербанку ничего, кроме списания долга компании, бенефициаром которой является».
116 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.
Реплики
Как обычно при решении денежных вопросов начался перевод стрелок. «Я не я и хата не моя». Кроме поручителей при получении кредита есть основной заёмщик, так что скорее всего дело не скоро будет закрыто, так как каждая сторона будет до последнего отстаивать свои интересы.