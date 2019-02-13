Суд отказал в претензиях Сбербанка к собственникам Юлмарта Претензии не по адресу

Сбербанк получил окончательный отказ в иске к владельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. Судом установлено, что действия владельцев интернет-ретейлера не причинили убытков банку.

Дзержинский районный суд обозначил в решении, что поручителями по кредиту в Сбербанку выступали не собственники Юлмарта, а компании холдинга: «Юлмарт продуктово-закупочная компания», «Юлмарт региональная сбытовая компания» и «Юлмарт девелопмент». Сбербанк пытался доказать в суде, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла по вине собственников, но не смог.

Судебная тяжба длилась практически два года.

Сбербанк выдал кредит «Юлмарту» в размере одного миллиарда рублей 24 марта 2016 года, однако в ноябре потребовал погасить кредит досрочно и выплатить проценты. Спустя 4 месяца кредитная организация обратилась в Дзержинский районный суд Петербурга с иском к собственникам «Юлмарта», но суд отклонил претензии Сбербанка.

Сбербанк обжаловал решение Дзержинского суда в Верховном суде, но в вышестоящей инстанции не нашли поводов признать решение петербургского суда незаконным, однако вернул на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию, где вновь получил отказ. Несмотря на решение суда, Сбербанк продолжит защиту интересов.

«Исполняя определение Верховного суда, городской суд Санкт-Петербурга должен был разобраться, насколько правомерно действовал при получении Юлмартом миллиардного кредита от Сбербанка, в том числе, Дмитрий Костыгин. Что суд вчера и сделал, решив, что нет ни убытков, ни неправомерных действий, ни самого отношения Костыгина к факту получения кредита и его невозврата», — заявил партнер коллегии адвокатов Pen&paper Станислав Данилов,

В комментарии журналистам АБН пресс-служба заявила: «О завершении данного дела говорить преждевременно, Сбербанк продолжит защиту своих интересов в рамках правового поля. И нам жаль, что Дмитрий Костыгин, несмотря на публичные заверения о желании достигнуть компромисса, в реальности так и не предложил Сбербанку ничего, кроме списания долга компании, бенефициаром которой является».