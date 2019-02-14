Омбудсмену по правам человека будут быстрее отвечать на запросы До двух недель

Уполномоченному по правам человека будут быстрее отвечать на запросы. О подписании врио губернатора Александром Бегловым соответствующего постановления сообщили в четверг в Смольном.

Постановление сокращает срок ответа до двух недель. Теперь отвечать быстрее уполномоченному по правам человека обязаны органы госвласти Петербурга, другие госорганы, органы местного самоуправления и любые петербургские организации. Запросы омбудсмена теперь являются приоритетными, поэтому их должны рассматривать и отвечать оперативно.

Добавим, в декабре депутаты ЗакСа предложили ограничить срок ответа на запросы уполномоченного по правам человека до 14 дней. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и Павел Зеленков. До этого в законодательство не был определен срок ответа на запросы омбудсмена.