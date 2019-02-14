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14.02.19 / 17:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить еще два дня в Петербурге

Беглов добавил две даты

Фото Смольного

ВРИО губернатора Александр Беглов подписал документ, который расширяет перечень дат, когда льготным категориям населения доступен бесплатный проезд.

Александр Беглов подписал закон, дополняющий Социальный кодекс Санкт-Петербурга новыми нормами. Они дают право бесплатного проезда 22 июня и 8 сентября самым заслуженным горожанам: инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, созданных фашистами.

Эта категория граждан уже имеет право бесплатного проезда в общественном транспорте с 26 по 28 января и с 7 по 9 мая, дни, когда отмечается годовщина годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады и Победа в Великой Отечественной войне.

Поскольку День памяти и скорби, как и день начала блокады тоже многое значат для Петербурга, поэтому принято решение предоставить право бесплатного проезда в эти даты.

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