Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить еще два дня в Петербурге Беглов добавил две даты

ВРИО губернатора Александр Беглов подписал документ, который расширяет перечень дат, когда льготным категориям населения доступен бесплатный проезд.

Александр Беглов подписал закон, дополняющий Социальный кодекс Санкт-Петербурга новыми нормами. Они дают право бесплатного проезда 22 июня и 8 сентября самым заслуженным горожанам: инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, созданных фашистами.

Эта категория граждан уже имеет право бесплатного проезда в общественном транспорте с 26 по 28 января и с 7 по 9 мая, дни, когда отмечается годовщина годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады и Победа в Великой Отечественной войне.

Поскольку День памяти и скорби, как и день начала блокады тоже многое значат для Петербурга, поэтому принято решение предоставить право бесплатного проезда в эти даты.