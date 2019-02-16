Петербуржцы попали под «горячий водопад» на Невском

В центре Петербурга на голову горожан в субботу, 16 февраля, лился дождь из кипятка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».
Кипяток атаковал прохожих прямо на тротуаре у дома 130 по Невскому проспекту. Чтобы не попасть под него, петербуржцам пришлось смещаться к проезжей части.
Местные жители сообщили, что так коммунальщики очищали крыши от снега и наледи. Как видно на кадрах, ограждений внизу не установили.
113 SQL queries done. Page generation took 0,163 seconds.