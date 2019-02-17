Крыша в ИТМО могла рухнуть год назад Документ был подготовлен ООО «СПБпроект-реставрация»

Перекрытия и кровля в здании университета ИТМО на улице Ломоносова могли обрушится и это было известно с мая 2018 года, сообщили в ООО «СПБпроект-реставрация». Проект по реконструкции был размещен на сайте госзакупок в составе конкурсной документации на выполнение работ, узнало АБН.

«Учитывая выявленные дефекты и повреждения, техническое состояние перекрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается как аварийное», – говорится в отчте «СПБпроект-реставрация».

16 февраля в ИТМО в центре Петербурга рухнула крыша, сообщало АБН.