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17.02.19 / 20:22 Новости

Крыша в ИТМО могла рухнуть год назад

Документ был подготовлен ООО «СПБпроект-реставрация»

Обрушение в ИТМО. Фото: vk.com/overhearitmo

Перекрытия и кровля в здании университета ИТМО на улице Ломоносова могли обрушится и это было известно с мая 2018 года, сообщили в ООО «СПБпроект-реставрация». Проект по реконструкции был размещен на сайте госзакупок в составе конкурсной документации на выполнение работ, узнало АБН.

«Учитывая выявленные дефекты и повреждения, техническое состояние перекрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается как аварийное», – говорится в отчте «СПБпроект-реставрация».

16 февраля в ИТМО в центре Петербурга рухнула крыша, сообщало АБН.

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